العالم اليوم - "نيوم" السعودية و"DSV" تؤسسان مشروعا بـ 10 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 01:25 مساءً - قالت شركة مدينة نيوم السعودية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار وشركة DSV الدنمركية، ثالث أكبر وكلاء الشحن في العالم، الثلاثاء في بيان مشترك إنهما أسستا مشروعا مشتركا بقيمة عشرة مليارات دولار.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن عن خطط إنشاء مدينة نيوم، التي تهدف إلى أن يصل عدد سكانها إلى تسعة ملايين في نهاية المطاف، في عام 2017 كجزء من خطة الإصلاح المعروفة باسم رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وقال البيان "ستركز الشراكة على توفير خدمات لوجستية تلبي احتياجات ومتطلبات نيوم في السنوات المقبلة"، مضيفا أن نيوم ستمتلك 51 بالمئة من المشروع المشترك، فيما ستمتلك DSV حوالي 49 بالمئة.

وقالت الشركتان "سيوفر المشروع المشترك إدارة متكاملة من الخدمات على طول سلسلة الإمداد، مع تطوير وجذب استثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بالإضافة إلى خدمات النقل والتسليم للبضائع والمواد داخل نيوم".

وأضافتا أن المشروع المشترك يسعى إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل.

وصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، هو المستثمر الأساسي في مشروع نيوم، وهو مشروع عالي التقنية مساحته 26500 كيلومتر مربع على البحر الأحمر.