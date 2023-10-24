العالم اليوم - الدولار عند أدنى مستوى في شهر بعد انخفاض عوائد سندات أميركا

انتم الان تتابعون خبر الدولار عند أدنى مستوى في شهر بعد انخفاض عوائد سندات أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 02:23 مساءً - انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر، الثلاثاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، لكنه استعاد بعض مكاسبه مع تراجع اليورو على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.04 بالمئة إلى 105.63.

وكان المؤشر قد انخفض إلى 105.35 في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ 22 سبتمبر.

وأظهرت بيانات أحد المسوحات الثلاثاء، تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو على نحو مفاجئ هذا الشهر في ظل انخفاض الطلب في أنحاء المنطقة، مما يشير إلى أن التكتل قد يدخل في حالة من الركود.

وتراجعت البيانات الألمانية على نحو خاص مما يشير إلى انكماش النشاط التجاري في قطاع الخدمات، بينما استمر ركود قطاع التصنيع.

وفقد اليورو بعض مكاسبه وانخفض في أحدث التعاملات 0.12 بالمئة إلى 1.0656 دولار، بعد أن ارتفع 0.1 تقريبا إلى 1.0684 دولار قبل صدور بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا ومنطقة اليورو.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات الاثنين، فوق خمسة بالمئة للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2007، لكنها تراجعت تراجعا حادا في وقت لاحق.

وانخفض الدولار أمام الين في أحدث التعاملات 0.17 بالمئة إلى 149.45 ين مع تأثر العملتين بالتغيرات التي طرأت على عوائد السندات الأميركية.

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات بأقل من 0.1 بالمئة إلى 1.2258 دولار.

وأظهرت بيانات الثلاثاء، أن سوق العمل في المملكة المتحدة تباطأ قليلا في الفترة من يونيو حتى أغسطس .

وفي أسواق العملات المشفرة، واصلت البتكوين الارتفاع في الأسواق الآسيوية لتلامس 35198 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2022.