العالم اليوم - ماكرون يقترح توسع التحالف الذي يحارب داعش ليقاتل حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 02:23 مساءً - اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، توسيع نطاق التحالف الدولي الحالي الذي يحارب تنظيم داعش في العراق وسوريا ليشمل أيضا القتال ضد حركة حماس في غزة.

وقال ماكرون للصحفيين وهو يقف إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس "فرنسا مستعدة لأن يقاتل التحالف الدولي المحارب لداعش، والذي نشارك فيه في عمليات في العراق وسوريا، حماس أيضا".

وصرح الرئيس الفرنسي بأن الحرب مع حركة حماس التي دخلت يومها الـ18 ستكون طويلة، مهددا حزب الله اللبناني بدفع ثمن باهظ في حال دخل الحرب إلى جانب حماس.

وأدلى ماكرون بالتصريحات التالية:

لن نتسامح مع أفعال حماس.

نطالب بإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس فورا.

جئت إلى إسرائيل لتقديم المستطاع من الدعم.

يجب تجنب تصعيد العنف في المنطقة.

يجب أن تتوفر الإمدادات للمستشفيات وتوفير إمدادات الكهرباء للسكان في غزة.

بدوره أدلى نتنياهو بالتصريحات التالية: