العالم اليوم - أسهم قطاع التعدين تقود المؤشرات الأوروبية للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 02:23 مساءً - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مدعومة بأرباح كبيرة حققتها شركات ذات ثقل مثل عملاق السلع الفاخرة "هيرميس" وبنك "يوني كريديت" الإيطالي وكذلك مكاسب قطاع التعدين الناجمة عن ارتفاع أسعار المعادن.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.25 بالمئة بحلول الساعة 10:27 بتوقيت غرينتش.

وصعد سهم بنك يوني كريديت 1.8 بالمئة مع إعلان البنك الإيطالي زيادة سنوية أكبر من المتوقع بلغت 36 بالمئة في أرباح الربع الثالث بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع سهم شركة هيرميس بنسبة 2.3 بالمئة بعدما فاقت مبيعات الشركة المصنعة للحقائب التوقعات في الربع الثالث، متجاهلة التباطؤ في قطاع السلع الفاخرة الأوسع.

وارتفع سهم شركة بوما الألمانية أربعة بالمئة بعدما أبقت العلامة التجارية للملابس الرياضية على توقعاتها لأرباح العام بأكمله على الرغم من انخفاض أرباحها في الربع الثالث 8.3 بالمئة.

وكانت أسهم شركات التعدين أكبر الرابحين بين القطاعات، إذ ارتفعت نحو اثنين بالمئة مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن الأساسية بسبب تراجع الدولار.