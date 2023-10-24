العالم اليوم - اليوم 18 تحت القصف.. مقتل 5791 فلسطينيا بينهم 2360 طفلا

انتم الان تتابعون خبر اليوم 18 تحت القصف.. مقتل 5791 فلسطينيا بينهم 2360 طفلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 02:23 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 704 فلسطينيين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة من حملة القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الثامن عشر على التوالي.

وأضافت الوزارة أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء حملة القصف الجوي الإسرائيلي العنيفة على القطاع منذ السابع من أكتوبر، وصل إلى 5791 فلسطينيا، بينهم 2360 طفلا.

وكانت حركة حماس أعلنت صباح اليوم الثلاثاء أن القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة ليلا أسفر عن مقتل 140 شخصا على الأقل.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحماس "اكثر من 140 شهيدا ومئات المصابين في هذه الليلة التي ارتكب فيها الاحتلال حرب إبادة ومجازر دمر خلالها بالصواريخ والقنابل عشرات المنازل على رؤوس المدنيين العزل".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت في وقت سابق بمقتل العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال، وجرح العشرات وصفت جروح بعضهم بالحرجة والخطيرة، في غارات إسرائيلية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت فجر الثلاثاء، منازل في مخيم خان يونس، ومنطقة القرارة، وفي رفح، جنوبي القطاع، وفي جباليا البلد شمالي غزة، وبجوار مستشفى شهداء الأقصى، وفي مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بسقوط 23 قتيلا فلسطينيا بينهم أطفال، واصابة أكثر من 45 على الأقل بجروح مختلفة وخطيرة، نقلوا إلى مستشفى ناصر، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من منازل المواطنين ومحطة للوقود وسط وشرق خان يونس.

وأكدت الوكالة في بيانها السابق إصابة ما يزيد على 15273 مواطنا بجروح مختلفة، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وما زال نحو 1500 من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلا.