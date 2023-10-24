العالم اليوم - الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يتنحى عن منصبه

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 02:23 مساءً - أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، سيترك منصبه بعد قيادة الشركة المملوكة للدولة لما يقرب من ثلاثة عقود.

وقالت الشركة إن الباكر، سيترك منصبه اعتباراً من الخامس من نوفمبر 2023.

وسيخلفه في المنصب، بدر محمد المير، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي بالدوحة، وفق بيان الشركة.

وأعلنت السلطات القطرية، إقالة الباكر من منصب آخر كان يشغله أيضاً كرئيس لهيئة السياحة في الإمارة.

تم تعيين الباكر رئيسا تنفيذيا عام 1997، بعد ثلاث سنوات من تدشين الشركة، ولعب دورا حيويا في تحويل الخطوط الجوية القطرية، إلى شركة طيران دولية كبرى لتنافس شركات مثل طيران إقليمية مهمة.

وأصبح الباكر أيضا مرادفا للتحول في خريطة الطيران العالمية نحو الخليج، الذي أصبح نقطة عبور للمسافرين بين الشرق والغرب.

واشتبك الباكر من وقت لآخر مع رؤساء لكبرى شركات الطيران الأمريكية والأوروبية فيما يتعلق بقضايا التجارة والعاملين.

وكثيرا ما كان الباكر يتصدر عناوين الصحف في خلافات مع شركتي إيرباص وبوينغ الغربيتين العملاقتين لصناعة الطائرات حول استراتيجياتهما أو جودة التصنيع، كما قاد شركة الخطوط الجوية القطرية خلال نزاعها المرير مع شركة إيرباص بسبب أضرار لحقت بأسطح الطائرات A350.

وتوصلت إيرباص والخطوط الجوية القطرية إلى تسوية في نهاية يناير، مما أدى إلى تجنب محاكمة قضائية نادرة في بريطانيا، ربما كانت تسببت في أضرار لقطاع الطائرات.

ووصف الباكر هذه التسوية، خلال حديث له في برلين هذا العام، بأنها مرضية للطرفين.