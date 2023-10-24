العالم اليوم - لبنان يعول على تحالف توتال إنرجيز لدراسة إمكانات البلوك 9

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، الثلاثاء، إن لبنان يعول على شركتي توتال إنرجيز وإيني، لإجراء المزيد من الدراسة لإمكانات الغاز في البلوك 9.

جاء ذلك أمام مؤتمر للطاقة في إيطاليا.

وكانت وكالة رويترز في وقت سابق، قد نقلت عن مصدر مطلع قوله إنه لم يُعثر على غاز بعد عمليات الحفر في البلوك 9 البحري التابع للبنان.

بدوره، كان وليد فياض قد أكد في بداية أكتوبر، إن الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9 البحري "لم يتوقف" رغم الاشتباكات المستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف فياض أن "من مصلحة الجميع الاستمرار ما دامت هناك مؤشرات استقرار".

وتقود شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، التحالف المسؤول عن استكشاف النفط والغاز، في منطقة الامتياز رقم 9 في المياه اللبنانية.

وكانت الشركة أعلنت في مايو الماضي، توقيعها مع شريكتيها إيني الإيطالية وقطر للطاقة، عقداُ ثابتاً مع "ترانس أوشن بارنتس" لاستخدام منصّة الحفر، بعد إبرام لبنان وإسرائيل في أكتوبر 2022، اتفاقاً وصف بـ "التاريخي" لترسيم الحدود البحرية بعد مفاوضات شاقة بوساطة أميركية.

وبدأت منصة الحفر ترانس أوشن بارنتس التنقيب في نهاية أغسطس ومن المقرر أن تصدر النتائج الأولية في نهاية هذا الشهر أو في نوفمبر.