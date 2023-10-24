العالم اليوم - الجيش الاسرائيلي يطلب من سكان غزة معلومات عن المخطوفين   

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - ألقى الجيش الاسرائيلي، يوم الثلاثاء، مناشير باللغة العربية في سماء غزة طلب فيها من السكان تقديم معلومات عن المخطوفين الذين تحتجزهم حركة حماس، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في المناشير "إن كنتم تريدون مستقبل أفضل لكم ولأولادكم، أفعلوا الخير وأرسلوا لنا معلومات ثابتة ومفيدة تخص المخطوفين في منطقتكم".

وأضافت "سوف يعدكم الجيش الاسرائيلي بأنه يعمل الجهد الكامل كي يحافظ على أمنكم وسلامة بيوتكم، وكذلك مكافاة مالية"، مشددا على "ضمان السرية التامة" لمن يدلون بالمعلومات.

وأرفق الجيش المناشر بأرقام هاتفية وعبر تطبيقات للإدلاء بالمعلومات.

وأكد الجيش في بيان توزيع المناشير، واضعا ذلك في "إطار الجهود المكثفة لتحرير الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى حماس في غزة".

وأوضح أنه طرح "قنوات متعددة للتواصل مع سكان غزة وطلب معلومات عن الرهائن"، وأنه "عرض الحماية والتعويضات في المقابل".

وتسلل المئات من مقاتلي حماس إلى إسرائيل من غزة في السابع من أكتوبر، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، حسب السلطات.

وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة، أدى بحسب وزارة الصحة القطاع التابعة للحركة، الى مقتل 5791 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة أصدرتها الثلاثاء.

وأعلن الجيش أن حماس أخدت أكثر من 220 شخصا رهائن بينهم أجانب، مشيرا الى أن غالبيتهم "على قيد الحياة".

وأتى إلقاء المناشير غداة إفراج حماس عن امرأتين مسنّتين إسرائيليتين كانت تحتجزهما في قطاع غزة.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي المناشير لتوجيه رسائل مختلفة لسكان القطاع.

فقد سبق أن طالب سكان شمال القطاع بإخلائه والتوجه جنوبا "من أجل أمنكم وسلامتكم". كما حذّر سكان من اعتبارهم "مشاركين في القتال" ما لم يغادروا. كما طلب في مناشير إخلاء مستشفيات.