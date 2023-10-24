العالم اليوم - البنك التجاري الكويتي يتحول للربحية في الربع الثالث من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:26 مساءً - تحول البنك التجاري الكويتي إلى الربحية في الربع الثالث من العام الجاري.

وأعلن البنك، الثلاثاء، تحقيق أرباح صافية بلغت 29.948 مليون دينار (96.97 مليون دولار) في الربع الثالث من 2023 مقارنة بخسائر صافية بلغت 2.473 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 99.139 مليون دينار بارتفاع 139 بالمئة عما كان عليه قبل عام.

‏وعزا البنك هذه الزيادة بشكل أساسي إلى "زيادة إيرادات الفوائد والاستردادات مقابل المخصصات التي كان قد تم تكوينها في فترات سابقة والتي عوضت بشكل جزئي الزيادة في المصاريف التشغيلية".

وكانت أرباح البنك التجاري الكويتي قد ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب الزيادة الكبيرة في إيرادات الفوائد.

وأعلن البنك في بيان إلى البورصة الكويتية، في أغسطس الماضي، أنه حقق أرباحا قدرها 44.115 مليون دينار (143.55 مليون دولار) في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 21.72 مليون دينار قبل عام، بزيادة نسبتها 103 بالمئة.

وأظهرت النتائج التي نشرها البنك على موقع البورصة أن ربحه الصافي نصف السنوي بلغ 69.191 مليون دينار في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي مقارنة بمبلغ 43.95 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.