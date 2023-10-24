العالم اليوم - بلاك روك: الصراع في غزة يمكن أن يسبب انكماشا اقتصاديا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:26 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock لاري فينك، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض، إنه لا يتوقع حدوث هبوط "ناعم أو صعب" في عام 2024، ولكن قد يحدث ذلك بحلول عام 2025، بعد أن شهدت الولايات المتحدة أكبر حزمة تحفيز مالي في زمن السلم.

وتوقع أن تبقى معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة وهذا يذكره بالسياسات السيئة في السبعينيات.

وأضاف فينك، أن الزيادة في العجز في الولايات المتحدة تؤدي إلى ارتفاع التضخم، مشيرًا إلى أنه يتعين على الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة أكثر، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأوروبي يواجه حاليا المزيد من الرياح المعاكسة.، أما الاقتصاد الأميركي فلديه سوق قوي.

وقال إن الولايات المتحدة قد تستغرق وقتًا أطول بكثير لتشعر بآثار ارتفاع أسعار الفائدة، نظرًا لأن 98 بالمئة من قروضها العقارية ثابتة لمدة 30 عامًا.

وحول الصراع في غزة، قال لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك "إذا لم يتم حلّ هذه الأمور، فمن المحتمل أن يعني المزيد من الإرهاب العالمي، وهو ما يعني المزيد من انعدام الأمن، وهو ما يعني المزيد من الخوف في المجتمع، وأمل أقل".

وأضاف "عندما يتراجع الأمل، نرى انكماشا في اقتصاداتنا".

يذكر أن بلاك روك هي أكبر شركة في العالم لإدارة الأصول، إذ تبلغ الأصول التي تديرها حوالي 10 تريليونات دولار.