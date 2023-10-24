العالم اليوم - الكرملين يعقب على مسألة الروس المحتجزين لدى حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:26 مساءً - أعلن الكرملين، الثلاثاء، عدم تحقيق تقدم حتى الآن بشأن إطلاق سراح الروس الذين تحتجزهم حركة حماس، بعدما شنت هجوما مباغتا وغير مسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر الجاري.

وترتبط روسيا بعلاقات مع حركة حماس منذ سنوات ولا تعتبرها "إرهابية" بخلاف الولايات المتحدة.

لكن موسكو لا تعرف على وجه الدقة عدد المواطنين الروس الذين أسرتهم حماس.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "في الوقت الحالي، لم ننجح (في إطلاق سراح الرهائن)، لكننا سنواصل هذه الجهود"، وفق "فرانس برس".

وأضاف: "نحن قلقون بشأن مواطنينا. ليست لدينا حاليا معلومات دقيقة حول متى وكيف يمكن إطلاق سراحهم"، ولا "عددهم الدقيق"، رافضا التكهن بذلك.

وكانت الخارجية الروسية قد أفادت في وقت سابق بمقتل ما لا يقل عن 20 مواطنا روسيا إسرائيليا مزدوجي الجنسية واحتجاز اثنين رهائن خلال هجوم حماس.

اختطف مقاتلو حماس نحو 220 شخصًا هم إسرائيليون وأجانب أو مزدوجو الجنسية، خلال هجوم خلف أكثر من 1400 قتيل، معظمهم من المدنيين، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، يقصف الجيش الإسرائيلي على نحو متواصل قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة الثلاثاء ارتفاع حصيلة القتلى الى 5791 شخصا منهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا إضافة الى إصابة 16297 بجروح مختلفة.