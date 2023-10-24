عاجل - "الصحة العالمية" تنذر بكارثة تضرب غزة بشأن الخدمات الصحية (فلسطين تويتر مباشر الآن)

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أحمد جودة - القاهرة - "الصحة العالمية" تنذر بكارثة تضرب غزة بشأن الخدمات الصحية (فلسطين تويتر مباشر الآن)

"الصحة العالمية" تنذر بكارثة تضرب غزة بشأن الخدمات الصحية (فلسطين تويتر مباشر الآن).. أعلنت منظمة الصحة العالمية، توقف ما يقرب من ثلثي المرافق الصحية في غزة عن العمل، حسب وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

فلسطين X تويتـر.. كتائب القسام تعلن قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين

وأعلنت كتائب القسام، قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين، حسب ما جاء في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

فلسطين تويتر الآن.. القناة 12 الإسرائيلية تعلن تفاصيل الرشقات الصاروخية الأخيرة (ماذا يحدث في تل أبيب؟)

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن رشقة الصواريخ الأخيرة من غزة أصابت منزلين على الأقل بمستوطنة ألفي مناشيه شمال الضفة الغربية، حسب ما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

فلسطين تـويـتـر.. رشقات صاروخية تهز تل أبيب في مناطق مختلقة (ماذا يحدث الآن في إسرائيل؟)

وأطلقت كتائب القسام، منذ قليل، رشقة الصواريخ الأخيرة من غزة واستهدفت تل أبيب ومطار بن غوريون ومنطقة بئر السبع في النقب، حسب ما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية.

صفارات الإنذار تدوي في مطار بن غوريون شرق تل أبيب (فلسطين الآن تويتر مباشر)

وأطلق جيش الاحتلال، منذ قليل، صفارات الإنذار تدوي في مطار بن غوريون شرق تل أبيب، وفي مدينة بئر السبع ومحيطها، ووسط إسرائيل، وفي رأس العين شمال، حسب ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية.

كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية ضد المدنيين

وأعلنت كتائب القسام، قصف تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية ضد المدنيين، حسب ما جاء في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

فلسطين تـويـتـر.. الاحتلال يرتكب 47 مجزرة بشعة بحق عائلات فلسطينية واستشهاد 704 (مشاهدة بث مباشر غزة الآن)

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الاحتلال يرتكب 47 مجزرة بحق عائلات فلسطينية في الساعات الماضية راح ضحيتها 704 شهداء، وذلك نقلًا عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات قادمة من كينيا موجهة لقطاع غزة

استقبل مطار العريش، طائرة مساعدات قادمة من كينيا موجهة لقطاع غزة، حيث قال الدكتور رائد عبد الناصر الأمين العام للهلال الأحمر بشمال سيناء، ان الشحنة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كينيا ومحملة بـ25 طنا من الأدوية، لافتا إلى أن الهلال الأحمر المصري تسلم القافلة ويقوم بإجراءات نقلها إلى غزة.

وتتواصل تدفق المساعدات الإغاثية من كافة دول العالم ومنظمات الإغاثة العالمية على مطار العريش، والتي يتسلمها الهلال الأحمر المصري، ويعيد تجهيزها لتنقل برا لقطاع غزة على الشاحنات عبر معبر رفح تحت اشراف الهلال الأحمر المصري وتسلم للهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن إجمالي الطائرات التى هبطت بمطار العريش حتى صباح اليوم الثلاثاء، 34 طائرة، نقلت 748.4 طن مساعدات طبية وغذائية ومواد إغاثة عاجلة، إضافة لعدد 3 سيارات إسعاف، و19 طبيبًا.

وأشار إلى أن شحنات المساعدات تسلمها الهلال الأحمر المصري فور وصولها لمطار العريش، وتم نقلها لمخازن الهلال الأحمر في مدينة العريش، بينما تنقل الأدوية للمخزن الإقليمي التابع لوزارة الصحة بالعريش، ويتم تباعا نقل المساعدات بعد تجهيزها على شاحنات تتجه بها لمعبر رفح ومنها يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني بالتتابع.

"كارثة إنسانية تغزو غزة".. انهيار مستشفيات قطاع غزة بسبب نفاد الوقود وقصف الاحتلال (فلسطين تويتـر الآن)

وخرجت 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة، حسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، متخوفين من خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، معلنا الانهيار التام للمستشفيات في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5791 شهيدا منهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، إضافة إلى إصابة 16297 مواطنا بجراح مختلفة، وأن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 644 مجزرة راح ضحيتها 4292 شهيدا، ولازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الساعات الماضية أوقع 305 طفلا و173 نساء و78 مسن.

ولفت إلى أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين وتلقينا 1550 بلاغا عن مفقودين لازالوا تحت الأنقاض منهم 870 طفل، موضحا أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 65 من الطاقم الطبي وتدمير 25 سيارة اسعاف وخرجها عن الخدمة.

غزة في خطر.. توقف 9 مستشفيات بسبب الوقود "الموت أصبح قريبا" (فلسطين تويتر الآن مباشر)

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، توقف أكثر من 9 مستشفيات في غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود، حسب ما جاء في نبأ عاجل، منذ قليل.

فلسطين اليوم تويـتـر X.. الاحتلال يقصف 3 مراكز بمحيط مستشفى ناصر بخان يونس

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مراكز بمحيط مستشفى ناصر بخان يونس، حسب ما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

بث مباشر أخبار فلسطين.. آخر تطورات دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة (قناة القاهرة الإخبارية)

"الموت أصبح قريبا".. فلسطيني يروي مأساة سكان غزة تحت الحصار (فلسطين تويـتــر X بث مباشر)

وسلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على معاناة سكان قطاع غزة جراء الحصار المفروض على القطاع منذ نشوب الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري.

وأبرزت الصحيفة، شهادة شاب فلسطيني يدعي زياد يحكي فيها عن المأساة التي يعيشها سكان غزة منذ عدة أيام بسبب انقطاع المياه، وعدم توافر الاحتياجات الأساسية بسبب الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة.

ويشير الشاب الفلسطيني، كما تقول الصحيفة، أن أحد أهم شواغله في الوقت الحالي أصبح مطالعة الصحف اليومية أو متابعة وسائل التواصل الاجتماعي في حال توافر الخدمة لمعرفة من لقى حتفه من أقاربه أو معارفه جراء الهجمات الجوية على القطاع.

وأضاف أن الموت أصبح قريبا من سكان غزة بلا استثناء، موضحا أنه يعرف أسرة بأكملها لقت مصرعها في إحدى الغارات الجوية على كنيسة في غزة، والتي كان يحتمي بها العديد من العائلات المسلمة والمسيحية هربا من الغارات الجوية.

وتشير الصحيفة كذلك في سياق معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، أنه في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عدة سنوات كان العمل عبر الإنترنت يشكل أحد أهم مصادر الدخل للتغلب على مشكلة البطالة التي يعاني منها سكان القطاع، حيث كان الأمر لا يحتاج سوى لجهاز كمبيوتر وخدمة إنترنت، أما الآن وفي ظل الظروف الحالية أصبحت تلك الاحتياجات غير متاحة.

بث مباشر فلسطين اليوم.. الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة (قناة سكاي نيوز عربية)

وقالت الصحيفة، إن الأوضاع الحالية في قطاع غزة غيرت شكل الحياة هناك، فعلي سبيل المثال كان يوم الجمعة بالنسبة للسكان هناك يمثل يوم التقاء جميع أفراد العائلة لتناول الغداء أو لزيارة الأصدقاء أو حتى من أجل الاسترخاء والحصول على قدر من الراحة، إلا أنه منذ اندلاع الصراع المسلح بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فقد تلاشت كل هذه الملامح للحياة في غزة وأصبح الشعور السائد هو الشعور بالخوف وانتظار المجهول.