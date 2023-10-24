نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-27" تعترض قاذفتين أمريكيتين في بحر البلطيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلة روسية من طراز "سو-27" أقلعت اليوم الثلاثاء بسبب اقتراب قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من حدود روسيا في بحر البلطيق.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أقلعت مقاتلة روسية من طراز "سو-27" اليوم لمنع انتهاك حدود روسيا من قبل قاذفتين استراتيجيتين من طراز "В-1В" تابعتين للقوات الجوية الأمريكية فوق مياه بحر البلطيق.

وأضاف البيان أنه مع اقتراب المقاتلة الروسية ابتعدت القاذفتان الأمريكتان عن الحدود الروسية.