أخبار عالمية

الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-27" تعترض قاذفتين أمريكيتين في بحر البلطيق

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-27" تعترض قاذفتين أمريكيتين في بحر البلطيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلة روسية من طراز "سو-27" أقلعت اليوم الثلاثاء بسبب اقتراب قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من حدود روسيا في بحر البلطيق.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أقلعت مقاتلة روسية من طراز "سو-27" اليوم لمنع انتهاك حدود روسيا من قبل قاذفتين استراتيجيتين من طراز "В-1В" تابعتين للقوات الجوية الأمريكية فوق مياه بحر البلطيق.

وأضاف البيان أنه مع اقتراب المقاتلة الروسية ابتعدت القاذفتان الأمريكتان عن الحدود الروسية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا