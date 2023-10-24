العالم اليوم - مؤشرات "وول ستريت" ترتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة

انتم الان تتابعون خبر مؤشرات "وول ستريت" ترتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 05:28 مساءً - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في بداية التداولات، مع تراجع عوائد وعمليات البيع في سندات الخزانة الأميركية، الثلاثاء، في حين ارتفعت أسهم جنرال إلكتريك وكوكا كولا وسط توقعات متفائلة.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 153.23 نقطة أو بنسبة 0.47 بالمئة، ليصل إلى مستوى 33089.64 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 18.75 نقطة أو بنسبة 0.44 بالمئة إلى 4235.79 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 66.67 نقطة أو بنسبة 0.51 بالمئة إلى 13084.99 نقطة.

وكانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت قد تراجعت في بداية تداولات الأسبوع، الاثنين، مع وصول العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستوى خمسة بالمئة، وهي مستويات يوليو 2007، فيما يترقب المستثمرون نتائج أعمال أكبر شركات التكنولوجيا في العالم وبيانات اقتصادية هامة.

وكان الارتفاع الكبير في العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ومعيار لتكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم، مدفوعًا بتسعير المستثمرين لنمو أقوى في الولايات المتحدة بالإضافة إلى حالات التراجع المالي.