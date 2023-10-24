شولتس: الدعم المقدم لإسرائيل لن يؤثر على المساعدات لأوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أن المساعدات لإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته عايها حركة "حماس"، لن تؤثر على تلك المقدمة لأوكرانيا.

وقال شولتس في منتدى اقتصادي ألماني أوكراني في برلين: "ندعم أوكرانيا اقتصاديا وماليا من خلال مساعدات إنسانية ولكن أيضا من خلال أسلحة. لن يتأثر هذا الدعم أبدا لأننا، منذ ساعات الصباح الرهيبة في السابع من أكتوبر، توجهنا نحو إسرائيل والشرق الأوسط مع أكبر قدر من التعاطف والقلق".

وأضاف في المنتدى الذي حضره رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال: "تستفيد إسرائيل وأوكرانيا من تضامن لا يتزعزع".



وتعد ألمانيا ثاني أكبر مقدم للمساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وذكر شولتس الثلاثاء بأن إجمالي مساعدات برلين لكييف بلغ 24 مليار يورو منذ بدء العملية العسكرية الروسية فبراير 2022.

وشدد شولتس على أن ألمانيا لا تزال تفي "بوعدها"، مضيفا "مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وعدة دول أخرى، لا نترك أي مجال للشك في تصميمنا وقدرتنا على الصمود".

وبعد اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" أشارت تقارير وتحليلات غربية كثيرة إلى أن الغرب لن يستطيع دعم إسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه على المدى الطويل، وأن تحول اهتمام الغرب إلى إسرائيل سيكون على حساب أوكرانيا.