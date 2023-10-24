أبو الغيط يُلقي كلمةً في مجلس الأمن بعد قليل

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أحمد جودة - القاهرة - يؤكد خلالها أن التاريخ لن يُسامح من يقف متفرجًا على مذبحة غزة



يُشارك أحمد أبو الغيط في جلسة بمجلس الأمن الدولي تنعقد بعد قليل في نيويورك تتناول الحرب على قطاع غزة.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إنه من المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشًا حول مشروع قرار أمريكي حول تطورات الوضع في القطاع، وأنها ستشهد حضورًا كبيرًا من جانب عدد من الوزراء العرب، مضيفًا أن أبو الغيط سيشدد خلال كلمته على أولويات الموقف العربي تجاه الحرب التي تقودها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، وعلى رأس هذه الأولويات المطالبة بوقف فوري بإطلاق النار، وبآلية مستدامة لإدخال المساعدات للقطاع من مصر، ورفض التهجير القسري سواء في داخل القطاع أو إلى خارجه.

وأوضح المتحدث أن أبو الغيط سيوجه إدانة للمعايير المزدوجة التي تسمح للبعض بإعطاء إسرائيل ضوءً أخضر لممارسة أبشع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي تحت مُسمى حق الدفاع عن النفس، مؤكدًا أن التاريخ لن يُسامح من يقفون موقف المتفرج من هذه المذبحة، وأن من يُمارسون هذه الازدواجية أو يسعون لإغفال حقيقة الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية لعقود يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ.

وقال رشدي إن المرحلة الحالية تشهد عملًا دبلوماسيًا مكثفًا ومنسقًا على المستوى العربي بغرض الدفاع عن الموقف الفلسطيني، وبيان حقيقة الوضع القائم في الأراضي المحتلة لعقود، ومواجهة حالة التأييد المطلق والأعمى للاحتلال الإسرائيلي لدى بعض الدول، وكسب المعركة في ساحة الرأي العام العالمي، مُضيفًا أن هذه المعركة في المنظمات الدولية والساحات الدبلوماسية تنطوي على أهمية كبيرة في حصار الموقف الإسرائيلي وكشف تهافته السياسي والأخلاقي.