متظاهرون فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في رام الله

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أحمد جودة - القاهرة - حرق متظاهرون فلسطينيون في رام الله يوم الثلاثاء صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور إسرائيل.

وشهد وسط رام الله وقفة داعمة لقطاع غزة ومنددة بزيارة الرئيس الفرنسي ومواقفه الداعمة لإسرائيل.

واقترح ماكرون خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء في تل أبيب، أن يتمكن التحالف المناهض لتنظيم "داعش" من محاربة حماس أيضا.

وتحدث ماكرون عن "صفحة سوداء في تاريخنا" بعد هجوم حماس، محذرا إيران وحلفاءها من "المجازفة بفتح جبهات جديدة".

ودعا الرئيس الفرنسي "حزب الله وإيران والحوثيين في اليمن إلى عدم المجازفة على نحو متهور بفتح جبهات جديدة".

ودعا ماكرون إلى استئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين "على نحو حاسم".

وقال ماكرون في ختام لقائه مع نتنياهو "يجب الاستماع إلى القضية الفلسطينية بتعقل، سأكون غدا مع العديد من قادة المنطقة للمضي قدما بشكل ملموس في جدول الأعمال الذي وضعناه".