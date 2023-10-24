العالم اليوم - المغرب يوقع اتفاقيات تمويل بـ 282 مليون دولار مع هذا البنك

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - وقع المغرب، الثلاثاء، على ثلاث اتفاقيات تمويل مع البنك الأفريقي للتنمية بقيمة تزيد على 2.9 مليار درهم (281.96 مليون دولار)، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وستمول الاتفاقية الأولى برنامج للبنية التحتية الصحية بنحو 126.4 مليون دولار، فيما ستدعم اتفاقية أخرى برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية بنحو 155.6 مليون دولار.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بتمويل مشروع المساعدة الطارئة بمبلغ مليون دولار عقب الزلزال الأكثر دموية في تاريخ البلاد الحديث الذي وقع في سبتمبر الماضي.

وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد قدم قرض للمغرب بمليار يورو ( حوالي 1.06 دولار) لدعم جهود إعادة الإعمار بالبلاد بعد زلزال سبتمبر.

وبشكل عام، يخطط المغرب لإنفاق 12 مليار دولار على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفي حديث خاص لسكاي نيوز عربية، كانت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، قد قالت إن الوزارة بدأت في تقديم مساعدات نقدية عاجلة للمتضررين من الزلزال، وأن تقييم الأضرار لم ينتهي بعد.

بدوره أكد وزير التجهيز والماء في المغرب نزار بركة، أن بلاده أطلقت وكالة تنمية الأطلس الكبير، المعنية بتنفيذ برامج إعادة الإعمار والتنمية في مناطق الزلزال والحفاظ على الإرث الثقافي للمنطقة، والعمل على وضع برامج تنموية في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف الوزير في ندوة خاصة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أضاف أن توجيهات الملك، كانت بتقديم المساعدة للأشخاص المتضررين من الزلزال وأيضا لإعادة الإعمار.