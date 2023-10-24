العالم اليوم - نتائج قوية لـ"سبوتيفاي" مع زيادة المستخدمين بالربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر نتائج قوية لـ"سبوتيفاي" مع زيادة المستخدمين بالربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - ارتفع عدد مستخدمي منصة "سبوتيفاي" بنسبة 26 بالمئة في عدد المستخدمين النشطين، وحققت أرباحاً تشغيلية نادرة في الربع الثالث، على ما أعلنت الثلاثاء الشركة السويدية الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الصوتية.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي دانييل إيك في منشور على منصة "إكس": "كان هذا الربع استثنائياً حقاً. نحقق تحسناً خطوة بخطوة".

وكان لدى المجموعة 574 مليون مستخدم نشط في نهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة سنوية قدرها 23 مليوناً، ما يمثل "ثاني أقوى نمو" في تاريخ سبوتيفاي، بحسب بيان الشركة.

وتأمل "سبوتيفاي" في تجاوز عتبة 600 مليون مستخدم نشط بحلول نهاية العام.

وأعلنت المنصة أيضاً عن زيادة بنسبة 16 بالمئة في عدد المشتركين بخدماتها المدفوعة، والذين يشكلون غالبية حجم مبيعاتها، ليصبح مجموع هؤلاء 226 مليوناً.

وارتفعت مبيعاتها بنسبة 11 بالمئة إلى 3,4 مليارات يورو (3,6 مليارات دولار)، ووصلت أرباحها التشغيلية إلى 32 مليون يورو، مقارنة بخسارة قدرها 228 مليون يورو في العام السابق.

وكانت المنصة التي تتخذ في ستوكهولم مقراً لكنها مدرجة في بورصة نيويورك، قد حققت أرباحاً في بعض الأرباع السابقة. لكنها تتكبد خسائر بانتظام، على الرغم من النمو السريع في عدد مشتركيها وتفوقها على منافسيها، مثل آبل ميوزيك أو أمازون ميوزيك.

وأعلنت في بداية يونيو الاستغناء عن حوالى 200 وظيفة في أنشطتها بمجال البودكاست، أو 2 بالمئة من قوتها العاملة، بعد موجة صرف أولى استغنت خلالها عن 600 وظيفة في بداية العام.

وقررت الشركة السويدية المدرجة في بورصة ناسداك، في يوليو، زيادة أسعار الاشتراكات في باقة الخدمات المميزة في معظم أسواقها، على خطى منافسيها أبل وأمازون.

في عام 2017، كان لدى سبوتيفاي 3000 موظف، وقد زادت قوتها العاملة بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 9800 موظف في نهاية عام 2022. ولم تسجل أبداً أرباحاً صافية على مدار سنة مالية كاملة.