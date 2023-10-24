العالم اليوم - السعودية تتوقع استمرار الطلب على النفط رغم دعوات تحول الطاقة

انتم الان تتابعون خبر السعودية تتوقع استمرار الطلب على النفط رغم دعوات تحول الطاقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - أكّد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء، أن المملكة لم تكن لترفع مستهدفها للطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل نفط يومياً، لو لم تكن متأكدة من وجود طلب موازي.

كما أكد الوزير، أن عمليات الاستحواذ التي نفذتها شركات نفط كبرى، مثل صفقة شيفرون البالغ قيمتها 53 مليار دولار لشراء شركة هيس، أظهرت أن الهيدروكربونات موجودة لتبقى.

كما أشار الأمير عبد العزيز إلى صفقة إكسون موبيل للاستحواذ الكامل على بايونير للموارد الطبيعية بقيمة 59.5 مليار دولار.

وأضاف خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي بالرياض، أن شركات مثل إكسون وشيفرون، لم تقوما بهذه الاستثمارات لأنهما تريدان امتلاك أصول دون الاستفادة بها.

بدوره، قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، الثلاثاء، إنه يتوقع نموا كبيرا في الطلب على النفط، وعزا ذلك إلى انتعاش محتمل للاقتصاد الصيني، وقطاع الطيران الذي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف أن التحول في مجال الطاقة من خلال حجم واحد للجميع ليس مقبولا، لأنه يتعين أن يأخذ في الاعتبار النضج الاقتصادي للبلدان المختلفة.