العالم اليوم - تباين بورصات الخليج مع ترقب صدور بيانات اقتصادية أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين، الثلاثاء، قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية، من المتوقع أن تقدم مؤشرات على الخطوات التالية التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، في حين تأثرت معنويات المستثمرين بمخاوف اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وستعلن وزارة التجارة الأميركية، عن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث الخميس، بينما من المقرر صدور تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأميركي، الجمعة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي، لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

تحركات الأسواق

وارتفع مؤشر السوق السعودي 0.8 بالمئة، منهيا أربع جلسات من الخسائر، وقاد سهما شركة لومي لتأجير السيارات، ومصرف الإنماء موجة الصعود، إذ ارتفعا 2.7 بالمئة و4.4 بالمئة على الترتيب.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة، منهيا ثمانية جلسات متتالية من التراجع، مدعوما بصعود سهم شركة إعمار العقارية 1.8 بالمئة.

بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بشكل طفيف بنسبة 0.03 بالمئة.

وانخفض مؤشر السوق القطري 2.3 بالمئة، مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، مع تراجع جميع الأسهم المدرجة فيه تقريبا، بما في ذلك مصرف قطر الإسلامي الذي انخفض 3.9 بالمئة.

ومن بين الأسهم الخاسرة أيضا، سهم مسيعيد للبتروكيماويات الذي تراجع 5.8 بالمئة، بعد انخفاض حاد في صافي ربح تسعة أشهر.

وقالت إسرائيل الثلاثاء، إن حربها في غزة ستستغرق وقتا.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية EGX30 في مصر 0.8 بالمئة، بعد إغلاقه أمس عند أعلى مستوياته على الإطلاق، مع انخفاض أسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) 11 بالمئة.