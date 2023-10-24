العالم اليوم - الصين تصدر سندات سيادية بقيمة 137 مليار دولار لهذا السبب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت الصين، الثلاثاء، عن إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار)، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، في خطوة يقول الخبراء إنها محاولة لدعم الاقتصاد الذي شهد تعافيًا بطيئًا في مرحلة ما بعد كوفيد.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن الأموال ستوزع على الحكومات المحلية لدعم جهود الوقاية من الكوارث والتعافي منها على المستوى الوطني.

وأضافت أن الحكومة المركزية، ستصدر السندات في الربع الأخير من العام الحالي، و"سيتم تخصيص جميع سندات الخزانة الإضافية للحكومات المحلية من خلال مدفوعات التحويل، للتركيز على دعم التعافي والإعمار بعد الكوارث، وتعويض أوجه القصور في الوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة، وتحسين قدرة بلادنا على مواجهة الكوارث الطبيعية".

وصف تشانغ زيوي، من شركة إدارة الأصول Pinpoint Asset Management، الخطوة بأنها "غير عادية إلى حد كبير" وكانت "مفاجئة" بالنسبة للسوق.

وكتب في مذكرة، "أعتبر هذه السياسة بمثابة خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح - يجب على الصين أن تعزز سياستها المالية الداعمة، نظرا للضغوط الانكماشية في الاقتصاد".

وأضاف "سيتم استخدام جزء من الأموال التي ستُجمع في العام المقبل، ومن ثم فإن هذا يساعد على تعزيز توقعات النمو بعد الربع الأخير".