العالم اليوم - غوتيريش يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فورا" في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 06:24 مساءً - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، متحدثا عن حصول "انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي"، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي للبحث في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال "من أجل التخفيف من هذه المعاناة الهائلة، تسهيل توزيع المساعدات بشكل مضمون، وتسهيل الافراج عن الرهائن، أكرر دعوتي الى وقف إطلاق نار إنساني فورا".

وأعرب عن "قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الانساني الدولي التي نراها في غزة"، مضيفا "لنكن واضحين: كل طرف في أي نزاع مسلح ليس فوق القانون الإنساني الدولي".

وحضّ غوتيريش على إدخال مزيد من المساعدات الانسانية الى غزة بعد دخول ثلاث قوافل خلال الأيام الماضية عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. الا أن المنظمات الدولية تؤكد أن هذه الكمية لا تقارن بالحاجات المتزايدة لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وقال غوتيريش إن المساعدات التي دخلت الى الآن "هي مجرد قطرة في محيط الحاجات. إضافة الى ذلك، مخزونات الأمم المتحدة من الوقود في غزة ستنفد خلال أيام. هذه ستكون كارثة أخرى"وقال غوتيريش: "من أجل التخفيف من هذه المعاناة الهائلة، تسهيل توزيع المساعدات بشكل مضمون، وتسهيل الافراج عن الرهائن، أكرر دعوتي الى وقف إطلاق نار إنساني فورا"، وأعرب عن "قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الانساني الدولي التي نراها في غزة. لنكن واضحين: كل طرف في أي نزاع مسلح ليس فوق القانون الإنساني الدولي".

أما المنسق الخاص للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، فأشار خلال الجلسة:

هناك حصار على غزة يغلق كل المنافذ ويحرم القطاع من المياه والوقود.

نؤيد دعوة الأمم المتحدة لتحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء أن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي الذي أخفق في التوصل إلى موقف موحد حيال الحرب بين إسرائيل وحماس، "لا يغتفر".

هذا أبرز ما قاله المالكي خلال الجلسة:

على مجلس الأمن العمل على وقف الاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.

المجازر.. التي ترتكبها اسرائيل.. من واجب مجلس الأمن وقفها"، مؤكدا ان "إخفاق مجلس الأمن لا يغتفر".

استمرار فشل مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على غزة لا مبرر له.

أغلب القتلى في قطاع غزة من جراء الغارات الإسرائيلية "مدنيون " .

. استمرار فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الحرب على غزة لا مبرر له.

يجب وقف سفك الدماء في قطاع غزة فورا.

أما وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين

وزير الخاريجة الإسرائيلي إيلي كوهين سرد خلال الجلسة، قصص حول بعض الضحايا الإسرائيليين، الذين قتلوا على يد مقاتلي حماس، وأشار إلى أن بعضا من عائلاتهم حاضرون في القاعة.

وقال كوهين:

شهدنا أمورا مروعة خلال هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

يجب على العالم أن يتوحد مع إسرائيل للقضاء على حماس.

سيأتي الدور على الغرب، والحرب التي فرضت علينا ستصل للغرب، هذه الحرب ليست حرب إسرائيل فقط.

ويشارك في جلسة مجلس الأمن عدد من وزراء الخارجية بينهم الأميركي أنتوني بلينكن الذي سبق لبلاده أن أكدت دعمها لإسرائيل ورفضت الدعوات لوقف إطلاق النار.