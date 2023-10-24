أمين عام الأمم المتحدة: يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - حذر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من امتداد حرب غزة إلى المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط يتفاقم.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، حول الوضع في غزة، أن القصف الإسرائيلي على غزة يتواصل بشكل مقلق، مؤكدا أنه لا مبرر للقتل واختطاف المدنيين، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، منوها بأن الهجمات التى تعرضت لها إسرائيل من قبل حماس لا تبرر القتل الجماعى فى غزة.