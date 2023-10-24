نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يستهدف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية بصاروخ موجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق حزب الله صاروخا موجها من جنوب لبنان على ثكنة "برانيت" الإسرائيلية، بحيب ما أفاد به مراسل RT.

كما تحدث المراسل عن إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في مستوطنة المنارة قبالة بلدة ميس الجبل.

وردا على ذلك أطلقت قوات الإحتلال القنابل المضيئة في أجواء القرى الحدودية جنوب لبنان.

كما استهدف قصف إسرائيلي أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وصرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بأن قواته مستعدة لاحتمال توسع القتال ليشمل ساحات أخرى قريبة وبعيدة، مؤكدا ضرورة "إحداث تغيير جذري للواقع الأمني" للدولة العبرية.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الاقصي" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.