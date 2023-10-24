ماسك يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة ستنكسر الولايات المتحدة فيها

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أحمد جودة - القاهرة - حذر رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، خلال مؤتمر صوتي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ماسك قوله: "يجب علينا إحلال السلام في أوكرانيا، وأعتقد أننا بحاجة إلى استعادة العلاقات الطبيعية مع روسيا".

واعتبر أن الأعمال العسكرية التي تشنها كييف ضد موسكو لا معنى لها، وإلى جانب الحرب في الشرق الأوسط، يمكن أن تثير صراعا عالميا.

وأضاف أن واشنطن ستنكسر في مواجهة مثل هذا التحالف الخطير، لأنه ليس لديها الإمكانات الصناعية العسكرية المناسبة.

وفي أكتوبر من العام الماضي، غرد ماسك بأنه يشك في إمكانية انتصار أوكرانيا في حالة نشوب حرب واسعة النطاق مع روسيا، ودعا الأطراف إلى السلام، وعرض رؤيته لتسوية النزاع سلميا.

ودعت خطة ماسك إلى "إعادة التصويت" في دونباس "تحت إشراف الأمم المتحدة"، والحفاظ على شبه جزيرة القرم "كجزء رسمي من روسيا، كما كانت منذ عام 1783"، وضمان إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم، وبقاء أوكرانيا على الوضع المحايد.