نائب وزير الخارجية الروسي: حريصون على تعميق التعاون مع مصر داخل مجموعة البريكس

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أحمد جودة - القاهرة - التقى نائب وزير الخارجية لروسيا الاتحادية سيرغي ريابكوف، خلال زيارته للقاهرة نواب وزير الخارجية، السفراء راجي الإتربي وحازم فهمي وايهاب بدوي.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة روسيا في القاهرة، فقد تم التركيز خلال اللقاء بشكل رئيسي على المسائل الخاصة بدور مصر وتفاعلها داخل مجموعة البريكس، في ضوء الرئاسة الروسية للمجموعة في عام 2024، وانضمام مصر المرتقب إلى إليها، حيث تم التأكيد على النية المتبادلة لتعميق التعاون في إطار بريكس.

بالإضافة إلى ذلك، تم تبادل وجهات النظر بين وزير الخارجية الروسي والسفراء المصريين بشكل مهم حول قضايا ضمان الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.