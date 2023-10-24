الصين تعرب عن أملها إعادة العلاقات مع واشنطن إلى «مسارها»

بكين ـ ا.ف.ب: تأمل بكين بأن تساهم زيارة وزير خارجيتها وانج يي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع في إعادة العلاقات إلى «المسار الصحيح»، وفق ما أعلنت الوزارة. وسيزور وانج الولايات المتحدة من الخميس حتى السبت، بحسب ما أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، مضيفة أنه سيجري «تبادلا معمّقا لوجهات النظر مع القادة الأميركيين بشأن العلاقات الصينية الأميركية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك». إلى ذلك عقد مسؤولون أميركيون وصينيون اجتماعا «مثمرا» الاثنين هو الأول لمجموعة عمل اقتصادية جديدة، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فيما يسعى البلدان لإضفاء الاستقرار على العلاقات بينهما. وأفاد بيان لوزارة الخزانة أن «الوفدين اجتمعا افتراضيا لمدة ساعتين وأجريا نقاشا مثمرا وموضوعيا بشأن قضايا تشمل تطوّرات الاقتصاد الكلي».

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