موسكو ـ د.ب.أ: أفادت شركة روستيخ الحكومية الروسية بأن الشركة المتحدة للطائرات (جزء من روستيخ) سلمت وزارة الدفاع الروسية الدفعة التالية من المقاتلات متعددة الوظائف «سو-35» من الجيل «4++». ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أمس عن الشركة القول إن «مصنع كومسومولسك قام بتصنيع وتسليم مقاتلات «سو 35» الجديدة متعددة الوظائف إلى وزارة الدفاع الروسية».وأكدت «روستيخ» أن «المقاتلات «سو 35» متعددة الوظائف من طراز «4++»‏ اجتازت دورة من الاختبارات الأرضية واختبارات الطيران في أوضاع تشغيل مختلفة وحلقت من مطار كناز إلى مكان العمل». وأشار النائب الأول للمدير العام للشركة الحكومية، فلاديمير أرتياكوف، إلى أن شركة الطائرات المتحدة وصلت إلى وتيرة جيدة لإنتاج المقاتلات ونقلها إلى القوات الجوية الروسية في الوقت المناسب. وأضاف أرتياكوف: «هذا ليس آخر تسليم للطائرات هذا العام. «سو 35» هي واحدة من المقاتلات الرئيسية في الخدمة مع الجيش الروسي وتتمتع بنجاح ساحق، يمكن لهذه الطائرة فائقة المناورة أداء مجموعة واسعة من المهام، ولديها القدرة على استخدام مجموعة كاملة من النماذج الحالية والواعدة لأسلحة الطيران». وقد تم تصميم الطائرة «سو 35» لكسب التفوق الجوي، فضلا عن تدمير الأجسام الأرضية والسطحية ليلا ونهارا في ظروف جوية بسيطة وصعبة على مسافات بعيدة من موطنها. ويتم استخدام مقاتلات «سو 35 إس»، على وجه الخصوص، بنشاط في منطقة العملية العسكرية وتسقط كل انواع الطائرات الأوكرانية بانتظام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات «سو-35 إس» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.