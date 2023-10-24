بحرية كوريا الجنوبية تدعو إلى استئناف التدريبات بالذخيرة الحية فـي الجزر الحدودية

جيريونج ( كوريا الجنوبية) ـ د.ب.أ: دعا قائد البحرية الكورية الجنوبية الليفتنانت جنرال كيم جي-هوان، إلى استئناف التدريبات بالذخيرة الحية في الجزر الحدودية بالبحر الأصفر، والتي كان جرى تعليقها عقب الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين في عام 2018، وذلك لتعزيز اليقظة العسكرية ضد استفزازات كوريا الشمالية. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هوان قوله خلال جلسة مراجعة برلمانية، إن الاستعداد العسكري قد ضعف في خمس جزر على خط المواجهة، حيث لم يتم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية تشمل معدات عسكرية رئيسية، – من بينها مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع طراز كيه 9 – منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدعو الاتفاقية العسكرية الشاملة، التي تم توقيعها في عهد الرئيس الليبرالي السابق مون جاي إن، الذي سعى إلى المصالحة بين الكوريتين، إلى إقامة مناطق بحرية منزوعة السلاح يحظر فيها إطلاق نيران المدفعية، والمناورات البحرية. وأضاف هوان أن قوات البحرية تجري مشاورات مع كل من وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة للتوصل إلى سبل فعالة لتعزيز اليقظة حيال استفزازات كوريا الشمالية قرب الحدود البحرية. وقال المسؤول العسكري: «يمكن أن تقلل التدريبات بالذخيرة الحية في الجزر من التكاليف وأن تساعدنا في الحفاظ على وضع الاستعداد حتى نتمكن من الرد الفوري».

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