وزير الخارجية يبحث وقف إطلاق النار فـي غزة مع مسؤول نيذرلاندي

مسقط ـ العُمانية: استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سعادة بول هايتس، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لمملكة نيذرلاندز، أمس ، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها المسؤول النيذرلاندي إلى مسقط لعقد الجولة الحالية للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية لكلا البلدين. ركّز اللقاء على الوضع المأساوي في قطاع غزة، وضرورة استمرار المساعي الدولية والضغط باتجاه خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل عاجل بما يكفل تدفق عمليات الإغاثة والاحتياجات الإنسانية.

وأكَّد الجانبان على ضرورة الامتناع عن استهداف المدنيين والأبرياء وعلى التمسك بقواعد القانون الدولي عند معالجة الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى أساس حل الدولتين. حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السفير منذر بن محفوظ المنذري رئيس دائرة أوروبا، ومن الجانب النيذرلاندي سعادة ستيلا كلوث سفيرة مملكة نيذرلاندز المعتمدة لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين لدى الجانبين.

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