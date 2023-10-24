الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية لقطاع غزة

جنيف ـ أ ف ب: أشارت وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس إلى أن جزءًا من المواد الغذائية التي تُرسل إلى قطاع غزة، مثل الأرزّ والعدس، لا يمكن استخدامها بسبب نقص المياه لطهيها، داعية إلى مزيد من التنسيق بين المنظمات.
بدأت المساعدات الدولية تصل بكميات ضئيلة منذ السبت عبر معبر رفح المصري. ودخلت قافلة ثالثة الاثنين عبر معبر رفح وخلال إحاطة إعلامية للأمم المتحدة، أشادت الناطقة باسم الوكالة الأممية تمارا الرفاعي من عمّان عبر الفيديو، بالسخاء الكبير في مصر وأماكن أخرى في العالم لتقديم المساعدة للفلسطينيين. وقالت «لكن مع ذلك، لا نتلقّى فعليًا المنتجات الأهمّ أو الأنسب لغزة». وأشارت الرفاعي إلى أن إحدى القوافل في الأيام الأخيرة «حملت صناديق الأرزّ والعدس لكن من أجل طهي العدس والأرزّ، نحتاج إلى الماء والغاز».
وأضافت «بالتالي، هذا النوع من المنتجات، ليس مستخدمًا كثيرًا في الوقت الحالي، نظرًا للوضع في غزّة».
بغية تجنّب تكرار حدوث ذلك، دعت الرفاعي كلّ المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة إلى «تحسين أدائها» من خلال وضع «قوائم واضحة جدًا بأهم» السلع التي يحتاجها قطاع غزّة، حيث يعيش أكثر من 2,4 مليون شخص.
وأوضحت أن السكان سيكونون بحاجة ماسّة إلى فرش وبطانيات مع اقتراب فصل الشتاء، خصوصًا مع لجوء مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مباني الأونروا.
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