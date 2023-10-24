مجازر جديدة بغزة واستشهاد 140 فلسطينيا فـي ليلة واحدة.. والعدوان مستمر لأسابيع

مستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة بحق المدنيين في اليوم الـ18 للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني إذ استشهد ما لا يقل عن 140 فلسطينيا -بينهم أطفال ونساء- وأصيب مئات آخرون الليلة قبل الماضية وفجر أمس جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بالقطاع المحاصر.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن طائرات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر استشهد فيها العشرات بمخيمي الشاطئ وجباليا وحي الشيخ رضوان، ليرتفع عدد الشهداء إلى 5087، بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة و217 مسنا، كما أصيب أكثر من 15 ألفا، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، الذي أشار إلى أن الاحتلال ارتكب 597 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، وبلغ عدد النازحين نحو مليون و400 ألف مواطن.

في الجانب الآخر، تحدث الجيش الإسرائيلي عن قصف مئات الأهداف بغزة، وقال إن أمامه أسابيع طويلة من العمليات العسكرية، مضيفا أن حركة حماس ما زالت قدارة على إطلاق الصواريخ.

إلى ذلك قتحم عشرات المستعوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، بالتزامن مع إعاقة دخول المصلين. واقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته. كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله، كما أعاقت وصول المصلين، وسمحت فقط لكبار السن بالدخول للصلاة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس 51 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.