العالم اليوم - أميركا تحث العراق على ملاحقة منفذي الهجمات على قواتها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 07:22 مساءً - دعت الولايات المتحدة العراق، يوم الثلاثاء، إلى ملاحقة منفذي الهجمات التي استهدفت في الأيام الأخيرة قواعد تضم جنودا أميركيين على أراضيه، على ما أفادت وزارة الخارجية.

في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن برفض بغداد لهذه الهجمات "وحث رئيس الوزراء على ملاحقة المنفذين واحترام التعهد الذي قطعه العراق بضمان أمن هذه المنشآت" على ما أوضح الناطق باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان.

ومنذ الأربعاء، استهدفت 5 هجمات على الأقلّ بصواريخ أو طائرات مسيرة، ثلاث قواعد عراقية تضمّ قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وأسفر أحدها عن إصابات "طفيفة" وفق الجيش الأميركي.

وزادت هذه الهجمات بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.

وتبّنت معظم تلك الهجمات مجموعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الاسلامية في العراق"، في بيانات تداولتها قنوات تلغرام تابعة لفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.

واتهمت الولايات المتحدة إيران الاثنين "بتسهيل نشط" للهجمات على قواعد تضم عسكريين أميركيين في الشرق الأوسط.