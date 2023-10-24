بايدن: الولايات المتحدة ملتزمة بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 07:29 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بحق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وذلك في تغريدة على موقع "إكس".

ودعا بادين، أمس الاثنين، إلى "استمرار تدفق" المساعدات إلى قطاع غزة، لكنه أكد أيضا أن لا حديث عن هدنة في القطاع حتى الإفراج عن الرهائن.

وقال البيت الأبيض إن بايدن "رحب بالإفراج عن رهينتين إضافيتين من غزة في وقت سابق من الاثنين، وأكد مجددا التزامه بالجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم الفصائل".