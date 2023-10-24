نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: نتفاوض مع إسرائيل لإدخال 400 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول في الأمم المتحدة أن شحنة من 400 ألف لتر من الوقود جاهزة للتسليم إلى قطاع غزة ونتفاوض مع إسرائيل بشأن إيصالها إلى هناك.

وأشار إلى أنه من المقرر دخول 20 شاحنة مساعدات أخرى إلى غزة من مصر اليوم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية ونشطاء فجر اليوم الثلاثاء، بأن التيار الكهربائي انقطع عن مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة لعدم توفر الوقود.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن ما لا يقل عن 10 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي ونقص الوقود.

واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت الماضي، أن استبعاد الوقود من المساعدات الإنسانية التي دخلت عبر معبر رفح، يبقي أرواح المرضى والمصابين في غزة في خطر.