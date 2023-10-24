نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الأمريكية تعلن وصول سرب من طائرات "إف-16" إلى منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي إن سربا من الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" وصل إلى منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت القيادة الوسطى في بيان على منصة "إكس": "وصل سرب استكشافي من مقاتلات إف-16 إلى منطقة القيادة الوسطى لتعزيز الوجود الأمريكي وردع أي عدوان".

وتضم منطقة القيادة الوسطى الأمريكية 21 دولة في الشرق الأوسط وشمال شرق إفريقيا ووسط وجنوب آسيا.

وفي وقت سابق قررت الولايات المتحدة إرسال حاملتي طارات إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن نشر مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" يهدف إلى "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود تهدف إلى توسيع هذه الحرب".

وكشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة وجهت فريق رد سريع مكونا من 2000 جندي من مشاة البحرية إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط قبالة إسرائيل