العالم اليوم - معدل التضخم السنوي يرتفع في سلطنة عمان خلال سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:23 مساءً - ارتفع معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان إلى 1.27 بالمئة بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 0.82 بالمئة في شهر أغسطس.

وأظهرت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أن الزيادة في معدل التضخم جاءت مدفوعة بارتفاع معظم المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بنسبة 3.41 بالمئة.

وأوضح المركز الوطني للإحصاء أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية قد ارتفعت نتيجة زيادة أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 11.26 بالمئة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 8.63 بالمئة والفواكه بنسبة 4.55 بالمئة والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 4.25 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار مجموعات السلع والخدمات المتنوعة 2.68 بالمئة، والتبغ 2.35 بالمئة، والمطاعم والفنادق 2.27 بالمئة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية 2.02 بالمئة، والسكن المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 1.29 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.54 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.23 بالمئة.

وسجلت محافظة الظاهرة أعلى معدل تضخم بين المحافظات بنسبة 1.6 بالمئة مقابل أدنى معدل تضخم بمحافظتي الداخلية وظفار بنسبة 1 بالمئة لكل منهما.