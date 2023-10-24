العالم اليوم - الأهلي المصري يبلغ نصف نهائي الأبطال بشق الأنفس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:23 مساءً - تأهل الأهلي المصري، بطل دوري الأبطال، بشق النفس الى الدور نصف النهائي للنسخة الأولى من مسابقة دوري إفريقيا لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية، بتعادله مع ضيفه سيمبا التنزاني 1-1 الثلاثاء في إياب ربع النهائي.

وبعدما عاد من دار السلام بالتعادل ذهاباً 2-2، بدا الأهلي أمام مهمة في متناوله تماماً في لقاء الإياب على ستاد القاهرة الدولي، لكنه تخلف في الدقيقة 69 إثر كرة عرضية سريعة حولها الزامبي كلاتوس تشاما برأسه واصطدمت بزميله المالي ساديو كانوتيه وسكنت شباك الحارس محمد الشناوي.

إلا أن العملاق المصري رد في الدقيقة 76 بهدف التعادل إثر تمريرة عرضية لمعلول داخل منطقة الجزاء حولها عبد المنعم "كهربا" بتسديدة سكنت الشباك على يسار الحارس علي سالم.

ويلتقي الأهلي المصري في نصف النهائي الفائز من المباراة المقررة لاحقاً بين ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وبترو اتلتيكو الانغولي الذي خسر ذهاباً على أرضه بهدفين نظيفين.

وبدلاً من نسخة تضمّ 24 نادياً تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الإفريقي، تشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة.

وقد يشهد الدور النهائي مواجهة متجددة بين الأهلي الذي توج بلقب دوري الابطال للمرة الحادية عشرة في تاريخه، مع وصيفه الوداد الرياضي المغربي إذ أنهما في مسارين مختلفين في دور الثمانية والمربع الذهبي.

ويبدو الوداد مرشحاً لتخطي عقبة إنييمبا النيجيري الذي يواجهه الخميس، وذلك لفوزه ذهاباً خارج الديار 1-0.

وسيحاول الترجي التونسي تعويض خسارته ذهاباً أمام تي بي مازيمبي الكونغولي 0-1 حين يستضيفه إياباً الخميس أيضاً.