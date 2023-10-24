العالم اليوم - لحماية الفلسطينيين.. مطالبة عربية بوقف إطلاق النار في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:23 مساءً - دان عدد من وزراء الخارجية في الدول العربية، قتل المدنيين في غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية على هامش جلسة مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، في نيويورك، الثلاثاء.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، طالب وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وفلسطين، بوقف فوري إطلاق النار وإنهاء حصار قطاع غزة. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة والعودة لمسار سياسي.

كل حياة الفلسطينيين تستحق الحماية، ونقف نحن هنا نطالب جميعا وقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة.

يجب أن يكون مقاربة جدية لحل التظلمات الفلسطينية، لا يمكن أن نجد سلاما إذا لم يلتزم المجتمع الدولي باتفاقاته الخاصة بحماية حقوق الفلسطينيين. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي:

ضرورة توفير الحماية للمدنيين في غزة.

الحرب لن تحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

نرفض قتل المدنيين من أي طرف.

سنكثف تحركاتنا لوقف الحرب في قطاع غزة. وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: نوجه الشكر إلى كل وزار الخارجية العرب على وجودهم اليوم في مجلس الأمن الدولي للتعبير عن الموقف العربي الموحد في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المطلوب هو وقف الدمار ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة فورا. وزير الخارجية المصري سامح شكري: ندين استهداف كل المدنين، ولا نجد أي مبرر لتحمل المدنين الأبرياء لما يحدث، ونطالب بالتوقف عن كل ما يخالف القانون الدولي.

ندعو لوقف فوري لإطلاق النار ومنع اتساع الصراع.

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