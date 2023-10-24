نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع تنسيقي لوزراء الخارجية العرب المتواجدين في نيويورك، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال ابن فرحان: "نحن هنا جميعا لنوجه رسالة موحدة بأن المزيد من العنف ليس هو الجواب وأن حياة الأبرياء تستحق الحماية".

وتابع: "هذا يشمل حياة الفلسطينيين في غزة، لذلك نحن نقف هنا جميعا لندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار الفوري عن غزة والعودة إلى عملية سلام جدية ومقاربة حقيقية وجادة لتسوية مظالم الفلسطينيين".

وأضاف: "دون وقوف المجتمع الدولي أمام التزامات تسوية الوضع الفلسطيني لن نشهد سلاما عادلا ولن يكون هناك أمن حقيقي بالمنطقة".

تتواصل الحرب على غزة في يومها الثامن عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.