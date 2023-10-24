نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة سلطنة عمان.. اجتماع عربي يناقش موضوعات محورية في مجالات النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت بالإسكندرية أعمال الدورة 36 لمجلس وزراء النقل العرب، بمشاركة سلطنة عمان، التي ترأس وفدها السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وناقش اجتماع الدورة عددًا من الموضوعات المحورية في مجال النقل البري والبحري والجوي ومتعدد الوسائط بين الدول العربية، منها تقرير الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.

كما ناقش إنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط، ومتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية.

واستعرض تركيب أجهزة التتبع (AVL) على مركبات نقل الركاب والبضائع، التي تقوم بعمليات النقل الدولي بين الدول العربية، وتوحيد إجراءات نقل المواد الخطرة، وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية، ومشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.

كما استعرض دراسة الجدوى الشاملة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية