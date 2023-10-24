العالم اليوم - رئيس سوناطراك التنفيذي: الجزائر مورد موثوق للغاز إلى إيطاليا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:24 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية رشيد حشيشي، الثلاثاء، إن الجزائر ملتزمة بتوريد الغاز إلى إيطاليا عبر مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني"، لكن هناك حاجة لاستثمارات من أجل تلبية الطلب.

وقال حشيشي في مؤتمر للطاقة في إيطاليا إن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بلغ 130 مليار متر مكعب سنويا والاستهلاك 45 مليار متر مكعب، مما يجعل الباقي متاحا للتصدير.

وكانت شركة سوناطراك الجزائرية قد أعلنت بنهاية أغسطس الماضي اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكشف ربيع باجي مدير قسم الاستكشافات بمجمع سوناطراك في تصريحات تلفزيونية آنذاك، أن معظم هذه الحقول اكتشفت بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية، مما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج.

وقال باجي إن سوناطراك تقوم بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات، على أن يتم الإعلان عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية.

وتسعى الشركة ضمن مخططها السنوي لحفر 45 بئرا عبر أنحاء الجزائر، عن طريق عمليات الاستكشاف ثلاثية الأبعاد باستخدام وسائل حديثة.