العالم اليوم - وزارة الصحة المصرية تعلن جاهزيتها لاستقبال "جرحى غزة"

انتم الان تتابعون خبر وزارة الصحة المصرية تعلن جاهزيتها لاستقبال "جرحى غزة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:24 مساءً - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، أن مستشفيات محافظة شمال سيناء جاهزة لاستقبال أي مصابين من غزة.

وشدد عبد الغفار في تصريح لموقع "دوت الخليج" على أن "هناك جهوزية كاملة للتعامل مع التداعيات الصحية المرتبطة بأحداث غزة".

وأشار إلى أن الاستعدادات والجهوزية تمت "على مستوى إعداد وتدريب الطواقم الطبية وعلى مستوى أماكن الحجز في المستشفيات سواء في الأقسام الداخلية أو الرعايات والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي".

ونوه كذلك إلى الاستعداد على" مستوى سلاسل الإمداد المرتبطة بالأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، وتمركزات وإعداد سيارات الإسعاف واستعداد قطاع الطب الوقائي للتعامل مع أي أوبئة بسبب الظروف الموجودة في غزة".

وكان وكيل وزارة الصحة في محافظة شمال سيناء، طارق شوكة، قد صرح، الإثنين، بأن هناك خطة تتضمن نقل المصابين الفلسطينيين عن طريق 150 سيارة إسعاف تتمركز في مختلف مناطق المحافظة.

ولفت شوكة بحسب بيان لمحافظة شمال سيناء إلى أن طاقة مستشفيات المحافظة تبلغ 300 سرير، وتم تدعيم المستشفيات بطاقم أطباء من مختلف التخصصات الطبية من وزارة الصحة والجامعات المصرية.

والأسبوع الماضي قام وزير الصحة خالد عبد الغفار بتفقد مستشفيات محافظة شمال سيناء ونقاط الإسعاف بها وكذلك منطقة الحجر الصحي للتأكد من الاستعداد الكامل للتعامل مع الطواريء الصحية المرتبطة بالتصعيد في غزة.ة