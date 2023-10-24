وزير الخارجية الأمريكي: ممتنون لمصر في الإفراج عن الرهائن بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - ثمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجهود المصرية في إطلاق سراح رهينتين من الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشيدًا بدور مصر أيضًا في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما أكد استمرار العمل مع القاهرة لإدخال المساعدات.

وقال بلينكن، في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم: ممتنون لمصر وللهيئة الدولية للصليب الأحمر لدورهما في إطلاق سراح رهينتين في غزة، ونثمن دور القاهرة في الضغط على حماس لإطلاق سرائح الرهائن.

إدخال المساعدات لغزة

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة لوضع آليات تتيح وصولا مستمرا للمساعدات الإنسانية للمدنيين بغزة، ويجب بحث هدنة إنسانية من أجل دخول المساعدات لغزة.

وأردف وزير الخارجية الأمريكي: لن نصمت لو تدخلت إيران في الصراع الدائرة بغزة، فنحن لا نريد حربا مع إيران ولكن أي استهداف لمصالحنا سنرد بشكل حازم، وعلى إيران عدم فتح جبهة جديدة في هذا النزاع.

وزعم بلينكن: هجوم حماس قتل 33 أمريكيا على الأقل، وإيران دعمت حماس وحزب الله والحوثيين ومنذ عدة سنوات، وعلى جميع الأعضاء توجيه رسالة لأي طرف يريد فتح جبهة جديدة، كما سأناقش مع نظيري الصيني كيفية منع توسع الصراع في غزة.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي: أي نزاع واسع النطاق ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة وعلى العالم.