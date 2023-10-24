نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيان غريب من البيت الأبيض بشأن قف إطلاق نار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البيت الأبيض في بيان مساء يوم الثلاثاء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يفيد حركة حماس فقط.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الاثنين إن هذا ليس الوقت المناسب لوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف لشبكة "سي إن إن" "لا نعتقد بأن هذا هو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار.. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وما زال أمامها عمل يتعين عليها القيام به لملاحقة قيادة حماس".

من جهته، أعلن متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن واشنطن لا تدعم فكرة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة خوفا من أن تستغل حركة "حماس" الهدنة لشن هجمات على إسرائيل.

وصرح ميلر بأن "أي وقف لإطلاق النار سيعطي حماس القدرة على الراحة والتعافي والاستعداد لمواصلة تنفيذ هجمات ضد إسرائيل".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لإسرائيل.

كما أكد مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة "سي إن إن" أنه لن يكون هناك "وقف لإطلاق النار" في غزة، وسط الجهود الأمريكية والقطرية لإطلاق سراح أكثر من 200 شخص تحتجزهم حركة حماس هناك.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة شددت على وجوب الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل أي "حديث" عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وذلك على الرغم من دعوات إلى تهدئة بين الطرفين اللذين أوقعت المعارك الدائرة بينهما آلاف القتلى.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، قد قال إن المدنيين في قطاع غزة يتعرضون إلى هجمات عشوائية من إسرائيل، وطالب بوقف العنف في غزة والإفراج فورا عن كل الرهائن.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي لليوم الـ18 على التوالي قصف المناطق المأهولة والمدنيين بمناطق متفرقة في قطاع غزة.

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة، بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.