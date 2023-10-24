نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: وقف إطلاق نار في غزة يفيد حماس فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البيت الأبيض في بيان مساء يوم الثلاثاء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يفيد حركة حماس فقط.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن هذا ليس الوقت المناسب لوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف لشبكة "سي.إن.إن "لا نعتقد بأن هذا هو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار.. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وما زال أمامها عمل يتعين عليها القيام به لملاحقة قيادة حماس".

من جهته، أعلن متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن واشنطن لا تدعم فكرة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة خوفا من أن تستغل حركة "حماس" الفلسطينية الهدنة لشن هجمات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ميلر إن "أي وقف لإطلاق النار سيعطي "حماس" فرصة أخذ نفس والاستعداد لتنفيذ هجمات إرهابية ضد الكيان الإسرائيلي".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لإسرائيل".

أكد مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة "سي إن إن" أنه لن يكون هناك "وقف لإطلاق النار" في غزة، وسط الجهود الأمريكية والقطرية لإطلاق سراح أكثر من 200 شخص تحتجزهم حركة حماس هناك.