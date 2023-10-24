نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق تخصص 3 مليار دينار لدعم سكان غزة بالأدوية والأغذية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصصت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، 3 مليار دينار أي نحو 2.3 دولار، لدعم سكان غزة بالأدوية والأغذية.

وجاء في بيان الحكومة العراقية: "في متابعة لإرسال المعونات والمواد الإغاثية لقطاع غزّة في الأراضي العربية المحتلة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره 3 مليارات دينار إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي من احتياطي الطوارئ لدعم سكان غزّة من الأدوية والأغذية".

وتابع البيان: "تأتي المعونات بسبب ما يتعرضون له من قصف وحشي صهيوني، وذلك استنادا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025)".

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر العراقي نقل 32 طنا من المساعدات الغذائية بالتعاون مع حكومة العراق إلى مطار بغداد تمهيدا لنقلها للأهالي في قطاع غزة عبر مصر، ضمن حملة "فزعة عراقية للأقصى".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر العراقي مباشرتها بهذا الأمر، وقالت في بيان: "يقوم الهلال الأحمر العراقي بنقل الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية والتي تبلغ أكثر من 32 طنا إلى مطار بغداد بغية إرسالها جوا عن طريق الطائرات العراقية إلى جمهورية مصر ليتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني".