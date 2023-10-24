العالم اليوم - بسبب نقص الوقود.. الأونروا تحذر من وقف عملياتها في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:22 مساءً - حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا" من إيقاف عملياتها في قطاع غزة المحاصر مساء غد الأربعاء بسبب نقص الوقود.

وقالت الوكالة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "سينفد الوقود لدى أونروا مساء غد مما يضطرنا إلى وقف العمليات وإيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجونها".

ودعا المفوّض الأعلى للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، مناشدا القادة اتّخاذ "خيارات شجاعة".

وأكد تورك في بيان أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون هدنة إنسانية فورية تنقذ حياة مدنيين من خلال الإيصال السريع والفاعل للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

ومن جهة أخرى، انتقد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، قرار إسرائيل قطع الإمدادات عن قطاع غزة المحاصر، في خضم الحرب التي تشنها على حركة حماس، محذرا من التداعيات الخطيرة التي ينطوي عليها هذا القرار.

جاء تحذير باراك أوباما خلال مقال نشره في منصة التواصل الاجتماعي "ميديام" بعنوان "أفكار عن إسرائيل وغزة".