نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المظاهرات الشعبية تتواصل في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجددت المظاهرات في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان، حيث تشارك فيها حشود من الأردنيين دعما للفلسطينيين في غزة.

واستمر التفاعل الشعبي مع تطورات الأحداث في قطاع غزة، وتحولت المنطقة حول سفارة إسرائيل في عمان إلى مكان اعتصام مفتوح دائم.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "فرانس برس" بأن عشرات المتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، فيما أظهرت مقاطع فيديو إضرام المتظاهرين النيران بمحيط السفارة.

وتجاوز المتظاهرون حاجز قوى الأمن وتقدموا نحو السفارة غاضبين، وأطلقت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.